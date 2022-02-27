Зеленский заявил, что «не очень верит» в успех переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский «не очень верит» в успех переговоров с Россией. Об этом он заявил в воскресенье, 27 февраля.

— Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, — заявил он.

По словам Зеленского, такой шаг необходим, если есть хотя бы малейший шанс к деэскалации, передает ТАСС.

До этого депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщил, что переговоры уже начались. Но позднее эту информацию опровергли в МИД РФ, где заявили, что участники переговоров только прибывают к месту их проведения.

Ранее в тот же день глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил решение на проведение переговоров.

25 февраля Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

После этого президент Украины отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. По его словам, Украина хочет мира, поэтому переговоры с Россией провести необходимо. Однако Белоруссия, отметил он, не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».