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Движение трамваев на улице Стромынка восстановили

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение трамваев на улице Стромынка восстановили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Движение трамваев на улице Стромынка в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

— Восстановлено движение трамваев на улице Стромынка, — говорится в сообщении ведомства.

Утром понедельника стало известно, что движение трамваев на Стромынке временно остановлено по техническим причинам. Из-за этого специалисты временно изменили маршруты трамваев № 4Л, 4П, 7 и 13. Для проезда пассажиры пользовались автобусами № т32, т41, 716.

23 февраля сообщалось, что трамваи № 1, 16 временно задерживаются на Чертановской улице по техническим причинам. Позже движение удалось восстановить. В этот же день специалисты восстановили движение пяти маршрутов трамваев на Авиационной улице. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

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