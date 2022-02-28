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В Минобороны заявили, что украинцы беспрепятственно могут покинуть Киев

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили, что украинцы беспрепятственно могут покинуть Киев
Фото: depositphotos

Все граждане Украины, которые находятся в столице страны, могут покинуть город по трассе Киев — Васильков. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, трасса является открытой и безопасной для мирного населения.

— В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению, — цитирует заявление Конашенкова РИА Новости.

До этого в министерстве заявили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры страны.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. По данным Минобороны, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.

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