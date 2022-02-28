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Суд повторно оштрафовал Google на семь миллиардов рублей за неудаление запрещенного контента

Елена Самойлова

Происшествия
Суд повторно оштрафовал Google на семь миллиардов рублей за неудаление запрещенного контента
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Компанию Google повторно оштрафовали за неудаление запрещенного в России контента. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда в понедельник, 28 февраля.

По словам собеседника «ВМ» постановление мирового судьи, которым GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ») оставлено без изменения.

В пресс-службе добавили, что на Google LLC наложен административный штраф в размере 7 221 916 235 рублей, а жалоба и дополнения к ней защитника компании оставлены без удовлетворения.

Штрафование соцсетей

17 февраля 2022 года суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за неудаление контента.

25 января 2022 года суд оставил в силе наказание в виде штрафа на 11 миллионов рублей в отношении Google.

24 декабря 2021 года стало известно, что Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

23 декабря 2021 года суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря 2021 года суд рассмотрел два протокола и оштрафовалGoogle LLC на 10 миллионов рублей.

В начале декабря 2021 года сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

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