Суд оставил в силе штрафы на 11 миллионов рублей в отношении Google

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Таганский районный суд Москвы оставил в силе штрафы в отношении американской компании Google LLC за неудаление запрещенной информации. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Речь идет об административных штрафах, которые суд назначил интернет-гиганту в августе прошлого года. Тогда Google признали виновным в нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»). По двум искам компании назначили штрафы по полтора миллиона рублей за каждый, еще по трем — два, четыре и пять миллионов соответственно.

Таким образом, компании пока не удалось обжаловать штрафы.

— Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 17.08.2021 года, — заключил собеседник «ВМ».

Штрафы соцсетей

24 декабря стало известно, что Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

23 декабря суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря суд рассмотрел два протокола и оштрафовал Google LLC на 10 миллионов рублей.

В начале декабря сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.