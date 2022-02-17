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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за неудаление контента

Елена Самойлова

Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за неудаление контента
Фото: Pixabay

Компанию Google оштрафовали за неудаление запрещенного в России контента. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда в четверг, 17 февраля.

По словам собеседника «ВМ», постановлением мирового судьи Таганского района города Москвы организация Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»).

Компании назначили выплату штрафа в размере трех с половиной миллионов рублей.

В ноябре 2021 года Google вошла в список организаций, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении».

Штрафование соцсетей

25 января 2022 года суд оставил в силе наказание в виде штрафа на 11 миллионов рублей в отношении Google.

24 декабря 2021 года стало известно, что Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

23 декабря 2021 года суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря 2021 года суд рассмотрел два протокола и оштрафовал Google LLC на 10 миллионов рублей.

В начале декабря 2021 года сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ»). Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

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