РКН рассмотрит меры против компаний, не открывших представительства в России

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До конца февраля текущего года Роскомнадзор может принять меры понуждения к заграничным организациям, которые до настоящего времени не начали следовать закону «о приземлении». Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, в рамках понуждения в первую очередь будут применяться экономические меры, которые предполагают запрет рекламы. Всего закон предусматривает восемь мер понуждения.

— Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца, — цитирует Субботина ТАСС.

План по реализации закона о «приземлении» IT-гигантов обсудят в Госдуме в феврале 2022 года. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.

4 февраля Apple открыла свое представительство в РФ согласно закону о «приземлении» компаний.