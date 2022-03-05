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Платежная система PayPal объявила о приостановке работы в России

Араз Салехов

Общество
Платежная система PayPal объявила о приостановке работы в России
Фото: depositphotos

Американская дебетовая электронная платежная система PayPal объявила о приостановке работы в России в связи с началом специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

— В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России, — цитирует главу PayPal Дэна Шульмана ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в ЛДНР. По его словам, такое решение пришлось принять в связи с обострением ситуации на территории Украины.

4 марта компания Intel сообщила о приостановке поставок своей продукции на территорию России и Белоруссии. Такое решение было принято в силу того, что в организации «осуждают спецоперацию России на Украине».

Также шведская компания IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. Уточняется, что данное решение приняли в организации в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Немецкая автокомпания Volkswagen решила приостановить производство автомобилей на российских заводах. Помимо этого, они собираются приостановить поставку машин в Россию.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», считают, что гражданам необходимо заняться покупкой автомобиля в ближайшее время, поскольку отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин.

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