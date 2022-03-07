Народный календарь. Почему запрещено снимать паутину в доме 8 марта
В народном месяцеслове дата получила название Поликарп, Кислые девки. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Паук в этот день в доме паутину сплел — к счастью в семье. Такую паутину нельзя снимать до Пасхи — можно дом потерять.
На Руси в этот день девки «кисли», и ничего удивительного в этом нет, потому что, если до этой поры свадьбу не сыграешь, то ждать придется до самого лета.
В этот день девицы по замужней жизни тосковали и прятали в сундуки до лучших времен свои наряды и приданое. Однако девушки не падали духом, а организовывали посиделки, на которых «заговаривали женихов».
Незамужней девушке отмечать 8 марта в окружении женщин — до конца года свадьбы не видать.
Приметы погоды:
Услышать стук дятла — к поздней весне.
Зяблик закричал — к заморозкам.
Туманный день — к сырому лету.
Если грачи с южной стороны гнезда вьют, лето будет холодным и дождливым.
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Именины отмечают: Климент, Александр, Алексей, Моисей, Николай, Сергей.