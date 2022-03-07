Конашенков обвинил ВСУ в размещении огневых точек в домах в Мариуполе

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Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 7 марта.

— По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «не стреляйте — здесь дети!», — сказал военный.

Но «нацисты» разворачивают точки именно в домах с этими надписями, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.

Аффилированная с министерством компания Black and Veatch принимает участие в реализации проектов, добавили в министерстве. Среди направлений работы названы мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, а также научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия.