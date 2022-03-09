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Минобороны: Спецоперация РФ сорвала наступление ВСУ на ЛНР и ДНР

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Спецоперация РФ сорвала наступление ВСУ на ЛНР и ДНР
Фото: Минобороны РФ

Спецоперация России на Украине сорвала полномасштабное наступление ударных группировок Вооруженных сил Украины на Донбасс. Об этом в среду, 9 марта, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России показало документы, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс.

8 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов на Украине с начала операции. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что солдаты, которые проходят срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине, а дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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