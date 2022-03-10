Премьер-министр Армении Пашинян может посетить РФ в апреле

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 10 марта, заявил, что планирует приехать в Россию в апреле.

— Сейчас мы находимся на подготовительном этапе и должны сделать все, чтобы он получился насыщенным и на высоком уровне, — цитирует ТАСС слова политика.

5 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Армении Ваан Унанян сообщил, что визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Турцию, а также его участие в дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет в марте, не обсуждается.

При этом накануне турецкий вице-президент Фуат Октай сообщил, что Пашинян может посетить Турцию для участия в форуме.

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие стран по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Отмечается, что беседа коллег состоялась по запросу армянской стороны. Путин также по просьбе Пашиняна коротко рассказал о своих переговорах с США по поводу гарантий безопасности.