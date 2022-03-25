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Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье почти в три раза

Ирина Игнатенко

Общество
Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье почти в три раза
Фото: Pexels

В Подмосковье замечено снижение смертности от туберкулеза в три раза за последние пять лет, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В 2017 году на 100 тысяч населения количество умерших от болезни составляло 3,1, а в прошлом году стало 1,2 на те же 100 тысяч населения.

По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра Московской области Сергея Смердина, улучшить показатели удалось благодаря закупкам и установке современного медицинского оборудования. Кроме того, диспансеризация и профилактические осмотры населения позволяют вовремя выявить заболевание и начать лечение.

Отмечается, что в регионе работает Центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всей Московской области, передает портал «Подмосковье сегодня».

19 марта стало известно, что искусственный интеллект внедрят в анализ 29 направлений исследования в Москве. Он будет помогать выявлять на снимках туберкулез, инсульт, эмфизему легких и другие заболевания.

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