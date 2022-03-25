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В ЛДПР назвали ложью новости о смерти Жириновского

Рафаэль Залян

Полина Долганова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В ЛДПР назвали ложью новости о смерти Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Новости о смерти российского политика Владимира Жириновского являются ложью. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе партии ЛДПР.

— Это грязная провокация «желтой» прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР, — заявили во фракции.

По словам представителей партии, около 11:30 25 марта медики отправили политика на плановую процедуру, в связи с этим никаких негативных перемен в состоянии здоровья Жириновского не наблюдается.

Накануне сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Владимир Жириновский скончался в пятницу, 25 марта.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новости о смерти политика не соответствуют действительности.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

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