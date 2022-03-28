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Москвичам рассказали, когда просыпаются животные после спячки

Александр Афонин

Город
Москвичам рассказали, когда просыпаются животные после спячки
Фото: Unsplash

Жителям столицы рассказали, когда просыпаются животные после зимней спячки. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— На природных территориях первыми просыпаются насекомые, затем — лягушки, ежи, змеи и орешниковые сони, — говорится в сообщении.

Первыми из-под коры деревьев, опавшей листвы и сухой травы в марте выползают насекомые. Как только снег растает, вылетают бабочки — крапивницы и лимонницы. Зимуют у этих видов взрослые особи.

Лягушки появляются в марте–апреле. Водоемы, ручьи и некрупные речки — любимые места их зимовки. Но есть и исключения. Некоторые виды предпочитают зимовать в норках или под толстым слоем листвы.

Вместе с лягушками просыпаются ежи. Их места зимовки — кусты, ямы, заброшенные норы или корни деревьев.

В апреле на свет выползают змеи и орешниковые сони. Первые предпочитают прятаться в ветках, корягах и листве. Вторые — в дупле дерева.

13 марта москвичам рассказали, какие виды птиц вернутся в Москву. По мнению сотрудников «Мосприроды», в столицу весной вернутся около 160 видов птиц.

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