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Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс по эмоциональному интеллекту

Анастасия Колоскова

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Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс по эмоциональному интеллекту
Фото: Pixabay

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает онлайн-курс «Эмоциональный интеллект: как научиться понимать и управлять собственными эмоциями», запись на который уже открыта. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Стать участниками курса могут неограниченное число человек. На занятиях расскажут о том, как устроены эмоции и их значении, научат лучше понимать себя и более эффективно работать, справляться со стрессом, гневом и эмоциональным выгоранием и улучшить отношения с окружающими.

— Работодатели отмечают, что сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше взаимодействуют между собой и с внешними партнерами, они более работоспособны и чаще достигают поставленных целей. Поэтому при прочих равных условиях рекрутеры отдают предпочтение эмоционально компетентным кандидатам, которые умеют договариваться с окружающими, не боятся принимать решения и правильно реагируют на конфликтные ситуации, — рассказал Алексей Фурсин.

По его словам, жители столицы в «Технограде» смогут бесплатно обучиться развитию гибких навыков, которые связаны с эмоциональным интеллектом. Открывшийся поток курса станет уже пятым. Всего обучение по эмоциональному интеллекту прошли более трех тысяч москвичей, добавил он.

Курс включает семь вебинаров и прямой эфир для вопросов обучающихся. Занятия стартуют уже 6 апреля в 15:00. С полной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» запускает новый бесплатный онлайн-курс, ориентированный на женщин-юристов.

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