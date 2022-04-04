Синоптик рассказал, когда в Москве наступит оттепель

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В столице к началу второй декады апреля должен растаять снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 4 апреля.

— Период снеготаяния, конечно, будет длительнее, чем рассчитывалось. Но в начале второй декады снег должен сойти, — отмечает синоптик.

Он добавил, что в Подмосковье потепление наступит несколько позже, передает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о том, что на этой неделе жителей центра европейской части России ждет очень изменчивая весенняя погода. Он сообщил, что в настоящее время среднесуточная температура в центре европейской части России составляет примерно плюс три градуса, что существенно ниже климатической нормы. Ночные температуры при этом уходят в небольшой минус.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда столица освободится от снега. Она также отметила, что всплеск тепла в городе будет носить кратковременный характер, поэтому весь снег не успеет растаять к концу недели.