Премьер Канады отказался высылать российских дипломатов из страны

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Канада не планирует высылать российских дипломатов из страны. Об этом сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

По его словам, страна не хочет лишиться ресурсов, которые она имеет в России, особенно в кризисный период.

— Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что мы планируем сделать, как и другие страны и наши союзники, мы знаем, что это приведет к потере наших дипломатов в Москве, — цитирует Трюдо газета «Известия».

Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К санкциям также присоединились Словения, Латвия и Испания.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.