Премьер Канады отказался высылать российских дипломатов из страны
Канада не планирует высылать российских дипломатов из страны. Об этом сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
По его словам, страна не хочет лишиться ресурсов, которые она имеет в России, особенно в кризисный период.
— Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что мы планируем сделать, как и другие страны и наши союзники, мы знаем, что это приведет к потере наших дипломатов в Москве, — цитирует Трюдо газета «Известия».
Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К санкциям также присоединились Словения, Латвия и Испания.
Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.
Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.