Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер Канады отказался высылать российских дипломатов из страны

Полина Долганова

В мире
Премьер Канады отказался высылать российских дипломатов из страны
Фото: pm.gc.ca

Канада не планирует высылать российских дипломатов из страны. Об этом сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

По его словам, страна не хочет лишиться ресурсов, которые она имеет в России, особенно в кризисный период.

— Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что мы планируем сделать, как и другие страны и наши союзники, мы знаем, что это приведет к потере наших дипломатов в Москве, — цитирует Трюдо газета «Известия».

Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К санкциям также присоединились Словения, Латвия и Испания.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Читайте также:
дипломатические отношения Канада Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте