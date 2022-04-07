Суд отправил в колонию трех участников конфликта на станции метро «Текстильщики»

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Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Суд вынес приговор в отношении 28-летнего Али Исаева, 30-летнего Арсена Салихова и 37-летнего Алаа Шахина, совершивших хулиганские действия на станции метро «Текстильщики». Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, Салихов и Шахин приговорены каждый к двум с половиной годам лишения свободы. А Исаев — к четырем с половиной по совокупности приговоров с лишением права управления транспортными средствами на три года.

— Исаев в мае 2021 года был осужден по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, — пояснила Нефедова.

Она добавила, что фактически мужчина свое наказание не отбыл.

Конфликт произошел 12 октября 2021 года на станции метро «Текстильщики». Несколько человек начали приставать к девушке, за которую вступился пассажир. А позже — и многие другие очевидцы событий. В результате злоумышленников высадили на станции метро и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».