Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО во второй раз

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экс-сенатор Борис Шпигель, который который обвиняется в передаче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вновь госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

В конце марта Шпигеля уже госпитализировали. Выяснилось, что бывший сенатор перенес инфаркт миокарда. Кроме того, у него оказался положительный тест на коронавирус. Шпигеля прооперировали и отправили обратно в СИЗО.

— Из-за осложнений после инфаркта его вновь экстренно госпитализировали в ГКБ № 70, — цитирует ТАСС члена столичного ОНК Ольгу Дружинину.

По данным Telegram-канала «112», у сенатора диагностировано нарушение сердечного ритма. На данный момент он находится в кардиореанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

21 марта 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки.

23 марта суд арестовал бизнесмена Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева. 25 марта Борис Шпигель попал в больницу из СИЗО в предынфарктном состоянии.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.