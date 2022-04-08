Мужчина похитил самокат пенсионера в переходе. Видео

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, метро Сухаревская Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже самоката у пенсионера. Об этом в пятницу, 8 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По имеющимся данным, злоумышленник похитил самокат пожилого мужчины, который тот оставил без присмотра на несколько минут. После этого злоумышленник скрылся.

Видео: МВД Медиа

Инцидент произошел в подземном переходе станции метро «Сухаревская». Затем потерпевший немедленно заявил о краже в полицию.

Сотрудники уголовного розыска на станции метро «Таганская» вскорости задержали подозреваемого. Похищенный самокат находился при нем, в настоящее время он изъят и будет возращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.