Астрологи назвали топ-5 самых красивых девушек по знаку зодиака

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Астрологи перечислили пять типов девушек по знаку зодиака, которых чаще других называют самыми привлекательными. Они умеют скрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства.

Девушка-Овен способна обращать на себя внимание в любой ситуации и делать так, чтобы ее запомнили. В ней окружающие примечают оригинальность, жизнерадостность и большое желание быть любимой и единственной.

Даже не имеющая роскошных внешних данных девушка-Лев умеет выгодно себя преподнести и показаться сногсшибательной. Она обладает большой харизмой. Ей стоит лишь улыбнуться, и весь мир готов пасть к ее ногам.

Скорпионы привлекательны от природы, и они это знают. Их красота, скорее, экзотическая, чем стандартная. Это подогревает интерес к ним со стороны противоположного пола. А манящая чувственность Скорпионов добавляет им шансы на звание главных соблазнительниц.

Оригинальная картина, о которой мечтают многие коллекционеры — так астрологи могли бы описать девушку-Водолея. Ее внутренний свет притягивает многих мужчин, вне зависимости от того, что она надела — вечернее платье или спортивный костюм.

Девушку, рожденную под знаком Рыб, называют одной из красивейших представительниц зодиакального круга. Она привлекает окружающих загадочным образом, который всегда гармоничен и продуман, сообщает Пятый канал.

Специалисты по звездному небу перечислили четыре мужских знака зодиака, представителям которых от рождения достается красивая внешность. Так, например, настоящими везунчиками можно назвать мужчин-Тельцов.