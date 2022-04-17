Пользователям Telegram разрешили менять звук уведомлений

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Пользователи мессенджера Telegram теперь смогут генерировать собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, разрабатывать и использовать новых ботов, а также пересылать ответы с сохранением исходного сообщения.

В обновленной версии мессенджера можно настраивать отключения уведомления полностью или на определенное время. Также теперь пользователи смогут автоматически удалять сообщения с настройкой таймера в любых конференциях.

Помимо этого, компания предоставит разработчикам финансовые средства для генерации интерфейсов на языке JavaScript. Также теперь боты поддерживают функцию входа на сторонние ресурсы при помощи Telegram. Об этих обновлениях в субботу, 16 апреля, сообщается на официальном портале приложения.

На прошлой неделе Минцифры РФ обнародовало список российских аналогов онлайн-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний. С 8 апреля россиянам рекомендуется использовать социальные сети VK, «Одноклассники» и Yappy, мессенджеры Telegram и «ТамТам», маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие.