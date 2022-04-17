Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пользователям Telegram разрешили менять звук уведомлений

Егор Провоторов

Технологии
Пользователям Telegram разрешили менять звук уведомлений
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Пользователи мессенджера Telegram теперь смогут генерировать собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, разрабатывать и использовать новых ботов, а также пересылать ответы с сохранением исходного сообщения.

В обновленной версии мессенджера можно настраивать отключения уведомления полностью или на определенное время. Также теперь пользователи смогут автоматически удалять сообщения с настройкой таймера в любых конференциях.

Помимо этого, компания предоставит разработчикам финансовые средства для генерации интерфейсов на языке JavaScript. Также теперь боты поддерживают функцию входа на сторонние ресурсы при помощи Telegram. Об этих обновлениях в субботу, 16 апреля, сообщается на официальном портале приложения.

На прошлой неделе Минцифры РФ обнародовало список российских аналогов онлайн-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний. С 8 апреля россиянам рекомендуется использовать социальные сети VK, «Одноклассники» и Yappy, мессенджеры Telegram и «ТамТам», маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие.

Читайте также:
Социальные сети обновления Telegram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте