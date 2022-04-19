Пожар потушили на территории столичной больницы
Пожар на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы полностью ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 19 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.
— Ликвидация пожара, — передал источник «ВМ».
Он уточнил, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Пожар случился на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы. Произошло загорание мусора и двух бытовок. Медицинское учреждение находится на улице Бакинская, 26.
Один человек погиб из-за взрыва электросамоката в Новой Москве. 14 апреля начался пожар в квартире на Нововатутинском проспекте. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание в электросамокате, который стоял на зарядке.