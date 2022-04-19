Пожар потушили на территории столичной больницы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Пожар на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы полностью ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 19 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

— Ликвидация пожара, — передал источник «ВМ».

Он уточнил, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пожар случился на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы. Произошло загорание мусора и двух бытовок. Медицинское учреждение находится на улице Бакинская, 26.

Один человек погиб из-за взрыва электросамоката в Новой Москве. 14 апреля начался пожар в квартире на Нововатутинском проспекте. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание в электросамокате, который стоял на зарядке.