Московские врачи вылечили от коронавируса 474 человека за сутки

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 474 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 143 москвича.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены (ИВЛ) 98 человек, скончались от ковида 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что лишь четверть пациентов, перенесших COVID-19, ощущают себя выздоровевшими спустя год, при этом женщины окончательно восстанавливаются на треть реже, чем мужчины.

Спустя пять месяцев только 26 процентов пациентов чувствовали себя так же, как до болезни. Через год их количество изменилось незначительно — до 28,9 процента.

Помимо этого, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.