Выставка о животных в изобразительном искусстве XIX века откроется в ГМИИ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

Выставка «Анималистика в изобразительном искусстве XIX века» начнет работу 7 мая в Государственном музее Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 26 апреля.

— Выставочный проект посвящен изображению животных в искусстве XIX века. Их тесная связь с различными сферами жизни человека — войной и охотой, хозяйством и транспортом — находила отражение в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве того времени, — говорится в сообщении.

Гости выставки смогут полюбоваться изображениями лошадей, охотничьих собак, а также сельскохозяйственных животных. Авторами работ стали русские и зарубежные мастера XIX века.

Экспозиция будет представлена в выставочных залах первого этажа Государственного музея Пушкина по адресу улица Пречистенка, дом 12/2. Экспозиция будет открыта до 18 сентября.

С 9 июня в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Точки зрения», посвященная развитию портретного искусства в России на рубеже XIX–XX веков. В экспозицию войдут автопортреты и портреты Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Бориса Григорьева, Владимира Татлина, Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Николая Милиоти и других художников.