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Автобусные туры на курорты Черного моря запустят летом из Москвы

Антон Махов

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Автобусные туры на курорты Черного моря запустят летом из Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Крупные туроператоры предложат гражданам России автобусные туры на курорты Черного моря за 20 тысяч рублей. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила глава пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

— Прежде всего, закрытие аэропортов юга сказалось на популярности Крыма. Туристы, конечно, хотят там отдыхать, но железнодорожной перевозки, даже с учетом дополнительных поездов и вагонов, недостаточно. В связи с этим мы запускаем в июне автобусные туры на полуостров, чтобы доставить туристов, которые выбрали авиатуры, — приводит ее слова «Интерфакс».

Автобусные туры начнут работу с 1 июня, из Москвы они будут выезжать по средам и субботам, а с курортов — по пятницам и понедельникам. Время маршрутов варьируется от 20 до 26 часов, уточнила Домостроева.

До этого сервис «Туту.ру» определил самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники. Специалисты компании проанализировали данные бронирований, совершенных пользователями, с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. Путешественникам из Москвы доступны 24 направления, которые укладываются в заданный лимит, в 12 регионах. Они могут отправиться в Ивановскую, Калужскую, Липецкую и другие области.

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