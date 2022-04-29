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Физкультурный комплекс в необычной цветовой гамме построят в Зеленограде

Георгий Соланович
Город
Физкультурный комплекс в необычной цветовой гамме построят в Зеленограде
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Заречная улица, 18 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью около 6,5 тысячи квадратных метров построят на Заречной улице в Зеленограде. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Новый строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Крюкове выполнят в необычной гамме — с использованием черного, красного и белого цветов. Контрастные цвета придадут зданию современный облик, — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, монохромную гамму четырехэтажного ФОК разнообразят размещенные по периметру зданий «рамки» красного цвета.

Физкультурный комплекс в необычной цветовой гамме построят в Зеленограде Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В пресс-службе Москомархитектуры добавили, что на прилегающей территории обустроят автостоянку и велопарковку, а также разобьют газоны.

Помимо этого, в Центральном административном округе Москвы собираются построить два корпуса новых общежитий для студентов ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет).

Данный участок будет расположен по адресу улица Россолимо, владение 11.

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