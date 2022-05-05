Путин обсудил с Беннетом ход спецоперации на Украине и нацизм

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине.

Особое внимание во время разговора лидеры государств уделили эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, которых удерживали боевики ВСУ. Путин отметил, что российские солдаты до сих пор готовы обеспечить безопасный вывоз гражданских, однако Киев при этом должен отдать приказ своим военным сложить оружие.

Кроме того, президент РФ и премьер Израиля подчеркнули особое значение праздника 9 Мая для народов обоих государств.

— Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом, — отмечается на сайте Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.