Джонсон отметил героическую роль советского народа в борьбе с нацизмом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 9 мая, сообщил, что считает важным чтить память граждан Советского Союза, отдавших жизни за свою страну в годы Второй мировой войны.

— Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в деле нанесения поражения нацизму, — отметил он.

Комментируя в свою очередь события на Украине, Джонсон заявил, что Россия оказалась в ситуации, из которой нельзя выйти победителем, передает ТАСС.

До этого британский премьер назвал победу России на Украине «реалистичной вероятностью». Кроме того, Джонсон отметил, что на данный момент Россия очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем.

2 апреля Джонсон сообщил о том, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены.