В Роскачестве объяснили, как мошенники могут оформить кредит без ведома человека

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Процедура получения займов и кредитов упростилась, оставив массу лазеек для мошенников. В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали, можно ли оформить кредит без ведома человека.

Так, сообщение о том, что «вам одобрен кредит на определенную сумму» еще не означает, что кредит уже на вас взят. Бывает так, что это обычная тактика заманивания клиентов.

Для банков и МФО все более распространенной становится практика выдачи небольших сумм при оформлении заявки онлайн, для которой от заявителя нужны всего лишь паспортные данные, фото или скан паспорта.

А для небольшого кредита может быть достаточно данных паспорта и СНИЛС. Оформление происходит без личного присутствия, поэтому важно не «светить» свои данные в социальных сетях.

Кроме того, в случае потери смартфона на вас могут оформить кредит. Например, если его украли или он был утерян, а вы не успели заблокировать СИМ-карту.

Если на банковском приложении не установлены достаточные меры защиты, мошенники могут успеть взять кредит через приложение. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют бережно относиться к своему паспорту, не отсылать его сканы или фото на подозрительные сайты, устанавливать дополнительные уровни идентификации на телефоне и в банковском приложении, а также проверять свою кредитную историю, отмечается на сайте Роскачества.

До этого стало известно, что число жертв мошенников в социальных сетях увеличилось в три раза, причем злоумышленники стали чаще атаковать молодежь. Мошенники также продолжают придерживаться классической схемы, звоня якобы от службы безопасности банка или государственного органа. В этом случае они сообщают о том, что со счетов жертвы хотят провести мошенническую операцию и предлагают вывести средства на «безопасный» счет.