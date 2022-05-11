Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роскачестве объяснили, как мошенники могут оформить кредит без ведома человека

Лейла Алиева
Финансы
В Роскачестве объяснили, как мошенники могут оформить кредит без ведома человека
Фото: depositphotos

Процедура получения займов и кредитов упростилась, оставив массу лазеек для мошенников. В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали, можно ли оформить кредит без ведома человека.

Так, сообщение о том, что «вам одобрен кредит на определенную сумму» еще не означает, что кредит уже на вас взят. Бывает так, что это обычная тактика заманивания клиентов.

Для банков и МФО все более распространенной становится практика выдачи небольших сумм при оформлении заявки онлайн, для которой от заявителя нужны всего лишь паспортные данные, фото или скан паспорта.

А для небольшого кредита может быть достаточно данных паспорта и СНИЛС. Оформление происходит без личного присутствия, поэтому важно не «светить» свои данные в социальных сетях.

Кроме того, в случае потери смартфона на вас могут оформить кредит. Например, если его украли или он был утерян, а вы не успели заблокировать СИМ-карту.

Если на банковском приложении не установлены достаточные меры защиты, мошенники могут успеть взять кредит через приложение. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют бережно относиться к своему паспорту, не отсылать его сканы или фото на подозрительные сайты, устанавливать дополнительные уровни идентификации на телефоне и в банковском приложении, а также проверять свою кредитную историю, отмечается на сайте Роскачества.

До этого стало известно, что число жертв мошенников в социальных сетях увеличилось в три раза, причем злоумышленники стали чаще атаковать молодежь. Мошенники также продолжают придерживаться классической схемы, звоня якобы от службы безопасности банка или государственного органа. В этом случае они сообщают о том, что со счетов жертвы хотят провести мошенническую операцию и предлагают вывести средства на «безопасный» счет.

Банки Роскачество Кредиты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте