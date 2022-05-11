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Доллар торгуется в районе 70 рублей

Антон Махов
Экономика
Доллар торгуется в районе 70 рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доллар стал торговаться около 70 рублей после недавней попытки подрасти в начале сегодняшних торгов. Об этом говорит динамика торгов Московской биржи по состоянию на среду, 11 мая.

В начале торгов курс доллара снижался на 15 копеек, евро — на 18 копеек.

Также, что касается курса доллара, то расчетами «завтра» к 10:16 мск он растет на 74 копейки, до 70,14 рубля.

Курс евро растет на 68 копеек — до 73,93 рубля, также следует из данных Мосбиржи.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предсказал поведение доллара против рубля в мае 2022 года.

По его словам, до отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продажи нерезидентам российских акций каких-либо серьезных подвижек на валютном рынке ожидать не стоит. Доллар начал резко дорожать по отношению к японской иене, китайскому юаню и другим основным валютам с 31 марта на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях.

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