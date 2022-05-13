Москва заключила 85 договоров с инвесторами на право возведения некапитальных объектов
Москва заключила с предпринимателями 85 договоров на право возведения некапитальных объектов транспортного и спортивного назначения. Об сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 13 мая.
— С 2019 года город реализовал права на размещение 85 некапитальных объектов на участках общей площадью 35,5 гектара, — сказал он.
Заммэра добавил, что благодаря им в столице появится 53 спортивных сооружений, 28 плоскостных парковок, а также четырех автомойки и пункта техобслуживания машин. Ефимов отметил, что часть объектов уже возведена, а часть находятся в процессе проектирования или монтажа.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по заключенным договорам в столице появилось уже 14 плоскостных парковок и один физкультурный комплекс для тенниса. До конца года планируется открыть еще пять парковок и девять объектов спортивного назначения, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в столице заключили первые договоры на размещение некапитальных автомоек и пунктов технического обслуживания автомобилей. Они расположатся в трех административных округах города.