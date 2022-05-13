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Скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Георгий Соланович
В мире
Скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в министерстве по делам главы государства в пятницу, 13 мая.

— Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая, — передает сообщение ТАСС.

Нахайян родился 7 сентября 1948 года. До избрания президентом являлся правителем самого крупного эмирата — Абу-Даби. Кроме того, он возглавлял Высший совет ОАЭ по делам нефти.

В 1971 году Нахайян стал премьер-министром Абу-Даби, министром обороны и министром финансов эмирата. В 1973 году был избран вторым заместителем премьер-министра ОАЭ, а 20 января 1974 года — председателем Исполнительного совета эмирата.

Вступил в должность президента Нахайян 3 ноября 2004 года. Являлся одним из самых богатых людей мира — его личное состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов, состояние его семьи — в 150 миллиардов.

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