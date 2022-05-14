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Дептранс открыл на пересадочном узле «Нижегородская» вендинговую галерею

Егор Провоторов
Город
Дептранс открыл на пересадочном узле «Нижегородская» вендинговую галерею
ВЫСТАВКА ФРАНШИЗ НА ВДНХ / Фото: «Вечерняя Москва»

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 14 мая, сообщила об официальном открытии вендинговой галереи на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Нижегородская».

Представители столичного Дептранса рассказали, что галерея на протяжении последнего месяца работала в тестовом режиме, а сейчас была официально запущена.

Во время тестовой работы жители и гости Москвы чаще всего приобретали в автоматах зерновой кофе, снеки, игрушки, орехи и блины. Наибольшей популярностью среди москвичей пользуются блины с ветчиной и сыром, с бужениной и сыром, а также с шоколадом.

На официальном канале ведомства в Telegram напомнили, что «Нижегородская» является одним из самых крупных транспортных узлов столичного региона. На этой площадке Дептранс намерен тестировать вендинги, после чего самые популярные из них будут установлены и на других станциях московской подземки.

Открытие галереи прокомментировал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

— Здесь всегда много пассажиров, и теперь у них есть возможность перекусить на ходу. Сейчас в метро установлено почти 600 автоматов торговли и сервиса, 212 появились с мая 2021 года, — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что с начала 2022 года 5,5 миллиона пассажиров в регионах оплатили проезд с помощью карты «Тройка».

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