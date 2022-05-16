Столичный онлайн-сервис «Вместе с культурой» разместил около 100 новых площадок

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Пользователям онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой» теперь доступно для бронирования еще около 100 площадок. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Онлайн-сервис «Вместе с культурой» позволяет самостоятельно подобрать помещения для проведения мастер-классов, кинопоказов, концертов, выставок, квестов и конференций, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Отмечается, что больше всего новых площадок появилось в Восточном административном округе. Также в центре города появились многофункциональные современные площадки.

Арендовать помещение через сервис могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Система автоматически сформирует договор краткосрочной аренды. Общий срок использования одного помещения не должен превышать 30 календарных дней в течение полугода, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля в онлайн-сервисе «Вместе с культурой» появилась новая функция. Теперь к пользователям могут приходить пуш-уведомления, с помощью которых они смогут получать информацию о рассмотрении своих заявок на бронирование площадок.