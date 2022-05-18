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Мишель одобрил идею Макрона о создании нового политсообщества в ЕС

Араз Салехов
В мире
Мишель одобрил идею Макрона о создании нового политсообщества в ЕС
Фото: flickr/minoritenplatz8

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, заслуживает поддержки. Об этом в среду, 18 мая, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

— По моему убеждению, мы должны дать этому географическому пространству (Украина, Грузия, Молдавия, Западные Балканы, Турция — прим. «ВМ») политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом ЕС, — сказал чиновник.

При этом глава Евросовета заявил, что подобный проект будет полезен как странам ЕС, так и партнерам, желающим присоединиться к альянсу. Подобное сообщество позволит усилить политические отношения на континенте, передает слова Мишеля РИА Новости.

8 апреля председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в Европейском союзе планируется рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать годы. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

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