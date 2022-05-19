Власти Шри-Ланки отказались вводить ограничения в отношении россиян

Фото: Минобороны РФ

Шри-Ланка не будет вводить санкции в отношении россиян. Об этом в четверг, 19 мая, заявил генеральный директор государственного Управления по развитию туризма государства Дхаммика Виджаясингхе.

По его словам, в стране рады гражданам России.

Он добавил, что россияне являются желанными гостями на острове, передает ТАСС.

Многие страны мира ввели санкции в отношении РФ и россиян после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Самым популярным вариантом для зарубежного отдыха остается Турция — туда из России летают около 400 рейсов в неделю. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин. Второе популярное направление — Объединенные Арабские Эмираты и Ближний Восток, отметил собеседник «ВМ». Из России есть прямые перелеты в Дубай, Шарджу, Абу-Даби, летают авиакомпании ОАЭ.