Сын Трампа высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла после встречи с Зеленским

Фото: president.gov.ua

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал в социальных сетях визит в Киев спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в воскресенье, 22 мая.

— Неужели политики, которые боятся этого (протестов в Штатах. — прим. «ВМ»), считают безопасным поездки в «зону активных боевых действий»? — написал он.

Сын политика опубликовал фотоколлаж из сделанных на саммите в Киеве кадров. На них показана пожилая женщина, которая выступает против избрания президентом Джо Байдена. Она держит в руках флаг США и улыбается в объектив камеры, передает РИА Новости.

19 мая стало известно, что США намерены выделить очередной пакет военной помощи Украине. По словам главы американского Госдепа Энтони Блинкена, поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.