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Блогер Шахназаров назвал концерты Лободы плохим юмористическим шоу

Егор Провоторов
Общество
Блогер Шахназаров назвал концерты Лободы плохим юмористическим шоу
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский блогер, писатель и публицист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» на видеохостинге Youtube подверг жесткой критике украинскую певицу Светлану Лободу.

В ходе эфира скандальный блогер рассказал, что концерты артистки «невозможно смотреть». Он заметил, что их лучше рассматривать с точки зрения юмористического шоу, передает портал StarHit.

— Эдакий ухудшенный вариант «Аншлага». Помните, на пароходе люди катались, пытались смешить, братались с народом, раздавали автографы, несли ахинею? — подчеркнул Шахназаров.

Публицист уверен, что внимание к персоне украинской певицы является завышенным. По его мнению, многие артисты из этой страны «показали свое истинное лицо» в период с начала спецоперации РФ на Украине.

В конце апреля появилась информация, что популярная в России певица Лобода намерена приехать в страну в июне несмотря на то, что находится в черном списке российских властей из-за ее позиции относительно специальной военной операции.

По неподтвержденным данным, информация о концерте во Владивостоке появилась на концертных афишах и в Сети.

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