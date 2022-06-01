Москва выставила на торги свыше 200 машино-мест в Котловке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 51 Карта всех событий

Столица выставила на торги больше 200 машино-мест, находящихся в Юго-Западном административном округе. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Машино-места традиционно пользуются спросом на городских торгах, в среднем в первом квартале 2022 года конкуренция составляла пять претендентов на лот. В настоящее время на торги выставлено 235 объектов в ЮЗАО, которые в первую очередь актуальны для автовладельцев, проживающих или работающих в данном районе, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

При этом руководитель столичного департамента добавил, что все лоты расположены на подземной охраняемой парковке, которая находится между важными транспортными артериями микрорайона — Нахимовским и Севастопольским проспектами. По его словам, участником аукциона может стать любой желающий.

Уточняется, что площадь 188 из 235 машино-мест варьируется от 10 до 15 квадратных метров, у 47 — от 15 до 24 «квадратов». Сама подземная парковка расположена по адресу Севастопольский проспект, дом 51, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что город в Юго-Восточном административном округе выставил на торги 210 машино-мест. Более 100 парковочных мест расположены на наземных стоянках в 2-м Южнопортовом проезде, еще 99 машино-мест находятся на территории отапливаемого подземного паркинга на Совхозной улице.

Помимо этого, в столичном районе Коптево открыли общедоступную автостоянку. Она будет рассчитана почти на 60 машин.