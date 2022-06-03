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Врач-эндокринолог перечислила пять способов улучшить мозговую деятельность

Юлия Курганова
Общество
Врач-эндокринолог перечислила пять способов улучшить мозговую деятельность
Фото: Unsplash

Топ-5 способов улучшить мозговую деятельность назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она поставила на первое место физическую активность, при которой мозг становится более нейропластичным и генерирует химические вещества, заставляющие человека чувствовать себя счастливым.

На втором месте оказался здоровый сон. Его влияние на мозг до конца не изучено. Но во время ночного сна архивируются воспоминания и создаются новые нейронные связи, а во время короткого дневного сна улучшается способность запоминать факты и повышается творческий потенциал, отметила медик.

— Кофе очень хорошо работает с мозгом, дает прилив энергии, улучшение памяти и когнитивных функций, повышение концентрации внимания и точности реакций, — сообщила Павлова.

Его употребление — на третьем месте.

Также в топ-5 попали 10-15 минутная медитация и чтение.

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что для поддержания хорошего настроения помогут творог, грецкий орех и черный шоколад. Творог способствует выработке гормона удовольствия — серотонина.

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