Врач-эндокринолог перечислила пять способов улучшить мозговую деятельность

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Топ-5 способов улучшить мозговую деятельность назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она поставила на первое место физическую активность, при которой мозг становится более нейропластичным и генерирует химические вещества, заставляющие человека чувствовать себя счастливым.

На втором месте оказался здоровый сон. Его влияние на мозг до конца не изучено. Но во время ночного сна архивируются воспоминания и создаются новые нейронные связи, а во время короткого дневного сна улучшается способность запоминать факты и повышается творческий потенциал, отметила медик.

— Кофе очень хорошо работает с мозгом, дает прилив энергии, улучшение памяти и когнитивных функций, повышение концентрации внимания и точности реакций, — сообщила Павлова.

Его употребление — на третьем месте.

Также в топ-5 попали 10-15 минутная медитация и чтение.

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