География поставок продукции на московские ярмарки расширяется

Продавец межрегиональной ярмарки Адела Змеу предлагает покупателям попробовать первые в этом сезоне дыни / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

13 июня в ГБУ «Московские ярмарки» рассказали о расширении сотрудничества с регионами в плане поставок продовольствия.

В столице работают 58 межрегиональных ярмарок. Новые адреса появились в Сокольниках и Щербинке. После реконструкции заработала одна из самых крупных площадок в районе Хорошевский.

— В середине лета к общему списку добавится еще одна межрегиональная ярмарка на юге города. Площадку организуем в Сумском проезде, — сообщил пресс-секретарь ГБУ «Московские ярмарки» Александр Ткачев.

После открытия ярмарки на юге Москвы этот округ станет лидером по количеству межрегиональных ярмарок на своей территории. Сейчас в Южном округе функционируют десять торговых площадок, посетив которые москвичи могут приобрести свежую отечественную продукцию.

В числе округов — лидеров по количеству межрегиональных ярмарок — столичные восток и северо-восток. В этих частях города расположены по девять павильонов, в которых российские аграрии получили места. По шесть межрегиональных ярмарок расположились на севере, западе и юго-востоке Москвы. По две площадки организованы в Зеленограде и центре столицы.

Где будет ярмарка, решают москвичи с помощью проекта «Активный гражданин». Обычно это самые людные места районов. А после голосования на выбранном месте строят здание, специально спроектированное для круглогодичной торговли.

Директор ГБУ «Московские ярмарки» Александр Лиханов подчеркивает: сейчас переговоры ведутся со всеми регионами страны, а более 40 российских областей уже привозят свою продукцию. Это овощи, фрукты, ягоды, мед, молочная, мясная, рыбная продукция и кондитерские изделия.

— Летом добавятся поставщики из Запорожской и Херсонской областей, — заявил Лиханов. — Речь идет о ягодах, яблоках, грушах и арбузах.