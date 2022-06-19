Жителям и гостям столицы рассказали о содержимом выставки «12 признаков живого» на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Посетителям выставки «12 признаков живого» в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ расскажут о древних окаменелостях, научных открытиях, а также первой жизни на планете Земля.

Создание экспозиции приурочено к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени Тимирязева. Снаружи павильон выглядит небольшим, однако внутри посетителей ожидает целый мир, посвященный всему живому. Выставка объясняет, что такое жизнь с научной точки зрения, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

Выставка разделена на 12 отдельных разделов, каждый из которых соответствует одному из признаков, отличающих живое от неживого. Посетителей экспозиции ожидает девять объектов современного искусства и порядка 600 экспонатов.

— Выставка — совместный проект современных художников и Биологического музея имени К.А. Тимирязева. С одной стороны, экспозиция возвращает к основам биологии, а с другой — расширяет представление о музее, делает его мультимедийным. Тут можно послушать истории о науке, оценить разнообразие коллекций или посмотреть, как разные концепции вдохновляют художников на создание арт-объектов, — рассказала Маргарита Атрощенко, заведующая отделом зоологии музея.

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