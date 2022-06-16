Москвичи смогут попробовать блюда из разных регионов России на фестивале «Русская кухня — 2022»

Фото: Выставочная компания Асти Групп

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

На территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» с 18 июня по 10 июля пройдет IV международный фестиваль «Русская кухня — 2022». Об этом сообщили в Департаменте СМИ и рекламы Москвы в четверг, 16 июня.

— Целью проведения фестиваля является объединение лучших профессионалов гастрономической индустрии для сохранения и укрепления национальных традиций русской кухни, продвижения продуктов российских производителей, развития культурно-познавательного и гастрономического туризма, а также знакомство гостей фестиваля с культурным многообразием нашей страны через богатство национальной кухни, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого москвичей пригласили на выставку художественных работ «Семья — душа России». Мероприятие пройдет на территории Музея-заповедника «Царицыно» с 24 июня по 28 августа. Отмечается, что на церемонии открытия будут объявлены имена победителей Всероссийского конкурса «Семья — душа России» в таких номинациях, как «Профессиональные художники» и «Студенты».