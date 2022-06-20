NI: Западные политики молча согласились с заявлением Путина на ПМЭФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Некоторые представители западных стран молчаливо поддержали заявления президента России Владимира Путина насчет санкций на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в понедельник, 20 июня, написал Марк Эпископос для издания The National Interest.

— Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина, — говорится в публикации.

Так, автор напомнил, что некоторые американские политики высказали сомнения насчет эффективности введения антироссийских санкций, поскольку введенные ограничения не достигают своих целей. По их мнению, они разгоняют инфляцию в США и ухудшают продовольственную безопасность в мире, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в ходе своего выступления глава РФ назвал введенные ограничительные меры безумными и бездумными. В частности, российский лидер заявил, что подобная политика лишь ухудшает ситуацию для западных стран.

В субботу, 18 июня, западные СМИ высказали свое мнение насчет выступления Путина на ПМЭФ-2022. Так, авторы итальянской газеты Corriere Della Sera назвали неожиданной тему окончания однополярного мира. В частности, в своей работе обозреватели отметили сравнение Евросоюза с «американской колонией», которая действует вопреки интересам своих граждан, и предложение главы РФ другим государствам «освободиться от западного ига».