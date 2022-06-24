Кремль прокомментировал ситуацию со взрывом автомобиля в Херсоне

Фото: Администрация президента РФ

Подрыв автомобиля в Херсоне — это акт терроризма. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я могу только сказать — там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться, — цитирует Пескова РИА Новости.

Недавно стало известно, что в Херсоне взорвался автомобиль. В результате подрыва погиб сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА), начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, который находился внутри.

В области планируют открыть еще десять пунктов приема заявлений на удостоверение личности российского образца. При этом получивших российское гражданство не будут принуждать к отказу от паспортов Украины.