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Телефонный код Донецка заменят на российский

Араз Салехов

Сюжет: 

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Телефонный код Донецка заменят на российский
Фото: twitter/mid_rf

Телефонный код Донецка в июле будет изменен с украинского на российский. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщи мэр города Алексей Кулемзин.

— В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856), — написал он в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что автобусы вновь начали ходить между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском спустя восемь лет перерыва. Первый автобус совершил рейс от Симферополя до Херсона.

По словам временно исполняющего обязанности главы Минтранса Крыма Николая Лукашенко, билеты на рейс были полностью распроданы.

В среду, 29 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе приступили к подготовке референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. По его словам, после проведения референдума регион станет полноценным субъектом России.

12 июля посольство Донецкой народной республики (ДНР) в России откроется. На торжественную церемонию приглашены дипломатические сотрудники России, Абхазии, Луганской народной республики, Сирии, Южной Осетии и ряда аккредитованных в Москве представительств.

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