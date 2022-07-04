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Москомархитектура согласовала проект школы на 1200 мест в поселении Десеновском

Александр Афонин
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Москомархитектура согласовала проект школы на 1200 мест в поселении Десеновском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Десеновское, посёлок Ватутинки Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект школы на 1200 мест в Ватутинках. Ее площадь составит более 19 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 4 июля.

— Чтобы избежать монотонности объема с большим количеством одинаковых окон, было решено сгруппировать их со сбивкой по этажам и цветными вставками между ними. Окна спортивного и актового залов разработаны более сложной формы и с ритмическим рисунком. Основной материал фасадов — матовый керамогранит, — сказал он.

Школа станет общеобразовательной и будет рассчитана на обучение детей с 1-го по 11-й класс. В состав здания войдет пять этажей, на которых расположатся универсальные и специальные учебные классы. Отмечается, что обеденные залы будут разделены для учащихся старшей и младшей школы.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в столичном районе Богородское будет возведена взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Возвести медучреждение планируется на Игральной улице. Общая площадь объекта составит около 11,5 тысячи квадратных метров.

Строительство Сергей Кузнецов Школы
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