Эксперт по маркетингу предположил, что рестораны KFC в России сменят название

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Американская компания Yum Brands, владеющая в России брендом KFC, сообщила об уходе с российского рынка. Эксперт по маркетингу Артур Хазеев предположил, что бренд KFC останется на российском рынке еще на некоторое время, а после новый владелец его изменит.

Он пояснил, что собственник без доступа к нововведениям и новым разработкам от центрального бренда потеряет смысл его развивать и начнет создавать свой, под другим названием. Также, скорее всего, произойдут изменения в меню.

Хазеев добавил, что в этом случае рестораны не откроются так же быстро, как в истории с McDonald’s, передает «360».

Сообщается, что компания Yum Brands уже завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut российскому оператору, который начал процесс ребрендинга.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 12 июня новый ресторан быстрого питания на Пушкинской площади, открывшийся на месте бывшего ресторана McDonald's. Мэр отметил, что правительство столицы поддерживает новый проект. Он добавил, что важно сохранить рабочие места, разнообразие, качество и доступность общественного питания.